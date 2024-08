Bildungscampus Sieglar Abriss der Gertrud-Koch-Gesamtschule in Troisdorf hat begonnen

Die alten Gebäude mussten weichen, da der Brandschutz Mängel aufwies und eine Sanierung zu teuer und langwierig wäre. „Bisher läuft alles wie geplant“, sagt Michael Mäder, Projektleiter vom städtischen Gebäudemanagement Hochbau. In der ersten Woche des Abrisses wurde bisher das eingeschossige Gebäude demontiert, in dem sich die Lehrküchen befanden. „Wir haben das zuerst abgebrochen, was dem Neubau am nächsten ist, damit der Unterricht so wenig wie möglich gestört wird“, so Mäder. Trotzdem werde es Lärm- und Staubbelastung geben. Der Projektleiter rechnet damit, dass der Abriss noch bis mindestens Ende des Jahres dauert.