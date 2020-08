Suche in Troisdorf : Bislang keine Spur von 35-jährigem Bonner im Rotter See

Am Sonntag haben Einsatzkräfte nach einer vermissten Person im Rotter See gesucht. Foto: Ulrich Felsmann

Troisdorf Am Sonntag haben Einsatzkräfte nach einem vermissten Bonner im Rotter See in Troisdorf gesucht. Der 35-Jährige wurde zuletzt am Samstag auf einer Luftmatratze gesehen.

Zahlreiche Einsatzkräfte haben am Sonntagabend nach einer vermissten Person im Rotter See in Troisdorf gesucht. Um 22.30 Uhr war die Suche beendet – ohne Ergebnis. Freunde hatten den vermissten Mann am Samstag zuletzt auf einer Luftmatratze oder einer aufgepumpten Badeinsel gesehen und ihn danach nicht mehr erreicht. Am Sonntag um 18.15 Uhr begann die groß angelegte Suchaktion im See und am Ufer. Wie die Kreispolizei am Montag auf Anfrage mitteilte, handelt es sich bei dem Vermissten um einen 35-jährigen Bonner.