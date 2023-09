Blaualgen im Rotter See Kreis hebt Badeverbot auf, warnt aber weiterhin

Das Gesundheitsamt des Rhein-Sieg-Kreises hatte Anfang September ein Badeverbot für den Rotter See in Troisdorf ausgesprochen. Am Donnerstag hob das Gesundheitsamt das Verbot auf. „Der Befall mit Blaualgen im Wasser ist deutlich zurückgegangen“, heißt es in einer Mitteilung des Rhein-Sieg-Kreises.