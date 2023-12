Urteil am Landgericht Bonn Mutter und Sohn wegen Steuerhinterziehung verurteilt

Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gericht hatten zu Prozessbeginn die Möglichkeit einer Verständigung ausgelotet: Die blieb aber aus und nun verkündete die 11. Große Strafkammer unter dem Vorsitz von Richterin Isabel Köhne am Montagmittag ein Urteil. Eine 59-jährige Frau aus Troisdorf und ihr 34-jähriger Sohn wurden wegen des Vorenthaltens und der Veruntreuung von Arbeitsentgelt sowie der Steuerhinterziehung in 62 beziehungsweise zehn Fällen für schuldig befunden. Das Urteil war eine Bewährungsstrafe von neun Monaten beziehungsweise einer Geldstrafe in Höhe von 4500 Euro.