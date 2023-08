Urteil am Landgericht Bonn Bewährung statt Freispruch im Prozess um Maskenverweigererin

„Viele Menschen konnten die außergewöhnlichen Maßnahmen zu Beginn der Corona-Zeit nicht nachvollziehen“, sagte die Vorsitzende Richterin bei der Urteilsbegründung. Dennoch verurteilte die 3. Große Strafkammer unter ihrem Vorsitz eine 33-jährige Frau am Freitagmittag wegen ihrer Beteiligung an einer aus dem Ruder gelaufenen Protestaktion zu einer halbjährigen Bewährungsstrafe. In einem ersten Verfahren im vergangenen Sommer war die Troisdorferin noch von den Vorwürfen freigesprochen worden. Dieses erste Urteil hob der Bundesgerichtshof aber am 1. März nach einer von der Staatsanwaltschaft beantragten Revision auf. Nun wurde die Frau der Beihilfe zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, des Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie einer Beleidigung für schuldig befunden. Als Bewährungsauflage muss sie 50 Sozialstunden ableisten.