Brand in Troisdorf Der Familie blieb nur eine Wanne mit Kleinigkeiten

Der Schock sitzt noch tief bei Daniela Reinhardt, ihrem Mann Fabian Wreege und den drei Söhnen. Die fünf leben momentan in der Wohnung eines verreisten Nachbarn und haben dadurch das Mehrfamilienhaus, das sieben Jahre lang in der Troisdorfer Innenstadt ihr Zuhause war, beinahe immer im Blick. Im Erdgeschoss ist dort am vergangenen Freitag ein Feuer ausgebrochen, das die insgesamt vier Wohnungen unbewohnbar gemacht hat. „Wir haben alles verloren“, sagt Daniela Reinhardt. Die 37-Jährige kämpft mit den Tränen. „Aber zum Glück haben wir alle überlebt“, sagt sie auch mit Blick auf ihre Nachbarn.