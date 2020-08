Suche per Annonce : Bürgermeister-Kandidat für Gevelsberg in Troisdorf gefunden

Gevelsberg Seit 2004 wird Gevelsberg von demselben Bürgermeister regiert, schon davor war es ein SPD-Mann. Anders als zuletzt, will die Opposition ihm bei der nächsten Wahl das Feld nicht kampflos überlassen. Doch dazu griff sie zu ungewöhnlichen Mitteln.

Das Oppositionsbündnis aus CDU, Grünen, FDP und Freien Wählern in Gevelsberg (Ennepe-Ruhr-Kreis) hat den Bürgermeister-Kandidaten für die kommende Kommunalwahl erfolgreich per Annonce gesucht. Man sei sich sicher in dem parteilosen Felix Keßler den geeigneten Mann gefunden zu haben, um dem Bürgermeister der SPD Claus Jacobi das lange unangefochtene Amt streitig zu machen, sagte die Gevelsberger CDU-Chefin Babett Bolle der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben in unseren eigenen Reihen niemanden gefunden, der gegen den Platzhirsch antreten wollte“, erklärte sie. So habe man entschieden eine Stellenausschreibung in Zeitungen und Online zu veröffentlichen, „um über den Tellerrand hinauszublicken“.