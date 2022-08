Staubrücke „Oberste Fahr“ in Troisdorf ist seit Jahren gesperrt : BUND blockiert Neubau der Holzbrücke über die Sieg

Troisdorf/Niederkassel Die Holzbrücke „Oberste Fahr“ verfällt seit einigen Jahren und ist deshalb gesperrt. Die Menschen vermissen die Verbindung über die Sieg. Doch die Sanierung stockt. Grund: Der BUND lehnt einen Neubau ab.

Viele Jahre waren Spaziergänger gewohnt, vom Mondorfer Eiländchen aus über eine kleine Holzbrücke ins Troisdorfer Stadtgebiet oder zur Siegfähre zu wandern oder zu radeln. Und auch in umgekehrter Richtung gab es nicht Wenige, die beispielsweise aus Troisdorf-Bergheim kommend am Mondorfer Hafen eine Rund Minigolf spielen wollten. Doch diese Wege sind offiziell nicht mehr möglich. Die kleine Holzbrücke über die Sieg ist baufällig, und das schon seit einigen Jahren. Dazu gibt es ein Gutachten des Tüv, nach dem die Schäden an der Holzkonstruktion so gravierend sind, dass sie vollständig erneuert werden muss. Daher wurde die Brücke seinerzeit gesperrt.

Die Antragsunterlagen inklusive Gutachten für das wasserrechtliche Verfahren wurden seitens der Stadt erarbeitet. Der Antrag ist mittlerweile auch beim Regierungspräsidium Köln eingereicht. Nun könnte also alles schnell gehen. Vor allem, weil Bestandteil des Antrags auch die Planung für eine provisorische Steglösung ist, um bereits während des zeitaufwendigen wasserrechtlichen Verfahrens eine schnelle Öffnung der Wegeverbindung für Fußgänger und Radfahrer sowie der Bedienung des Wehres zu gewährleisten. Denn, so heißt es, „bei allen Planungen müssen wir immer alle potenziellen Bedenken des BUND mitberücksichtigen. Was nützt uns ein Neubau, den wir dann nicht in Betrieb nehmen dürfen oder wieder abbauen müssen?“, so Stadtsprecherin Bettina Plugge.