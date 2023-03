Problematischen Ausbau der Bahnstrecke CDU: Bahn will Fehlplanungen bei der S13 beschönigen

Eine von Beuel aus durchgehende S13 über den Flughafen bis zum Kölner Hauptbahnhof und weiter bis Düren bleibt vorerst Zukunftsmusik. Das geht aus Schreiben der DB Netz und des Verkehrsverbunds Go.Rheinland hervor. Der Planungsausschuss des Kreistags wird sich auf Antrag der SPD-Fraktion an diesem Mittwoch ab 16 Uhr im Siegburger Kreishaus mit dem problematischen Ausbau der Bahnstrecke beschäftigen. Zudem wird das Thema am 22. März in der Gemeinschaftssitzung der Planungs- und Verkehrsausschüsse von Bonn und Rhein-Sieg beschäftigen.