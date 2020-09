Stichwahlen in Lohmar, Troisdorf und Eitorf : Claudia Wieja aus Lohmar ist zweite grüne Bürgermeisterin im Rhein-Sieg-Kreis

Rhein-Sieg-Kreis Die CDU gewinnt nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen in Troisdorf. In Eitorf sorgt der Streit um Parkplätze letztlich für einen Wechsel im Rathaus.

Der Rhein-Sieg-Kreis hat eine zweite grüne Bürgermeisterin: In Lohmar startete der Abend mit einem spannenden Rennen zwischen Claudia Wieja (Grüne) und Tim Salgert (CDU). Vor zwei Wochen lag Salgert in der ersten Runde der Bürgermeisterwahl noch gut zwei Prozentpunkte vor Wieja. Uwe Grote (SPD) bekam 11 Prozent, Hans Nix von der UWG 7,3 Prozent der Stimmen.

Mit jedem Stimmbezirk wurde der Abstand zwischen Wieja und Salgert größer, am Ende standen 53,3 Prozent für die Grüne und 46,7 Prozent für den CDU-Mann im Gesamtergebnis. Wieja ist Diplom-Volkswirtin, Mutter von vier Kindern und mit Horst Becker, dem Grünen-Landtagsabgeordneten und ehemaligen Staatssekretär verheiratet. Sie arbeitet noch in der Wirtschaftsförderung des Rhein-Sieg-Kreises und der Stadt Bonn.

Bald arbeitet sie Seite an Seite mit der ersten direkt gewählten grünen Bürgermeisterin in NRW, Alexandra Gauß aus Windeck, deren Amtszeit seit 2018 läuft. Und mit Katja Dörner, erste grüne Oberbürgermeisterin von Bonn. Studienrat Tim Salgert hatte in Lohmar das Nachsehen, lag aber immerhin in sieben von 20 Lohmarer Wahlbezirken vorne. Das Duell zwischen Grün und Schwarz sorgte für eine gute Wahlbeteiligung von 52,8 Prozent.