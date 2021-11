Männergesangverein Con Amore Müllekoven : Beim Singen mit Spiel und Spaß sprang der Funke über

Troisdorf Der Männergesangverein Con Amore Müllekoven singt jetzt mit Verstärkung durch Krakralino.

Zwischen 58 und 89 Jahren

Als erster Vorsitzender des Männergesangvereins liegt Banischewski mit seinem Alter von 75 Jahren genau ein Jahr unter dem Durchschnittsalter seines Chores. Seine Mitsänger bewegen sich in einem Alter zwischen 58 und 89 Jahren. Eine Verjüngung ist also dringend wünschenswert. Einig waren sich alle sehr schnell, dass sie nach ihrer Zwangspause den Kopf nicht in den Sand stecken wollten.

Und so entschieden sie sich für einen ungewöhnlichen Schritt: Sie gingen auf die katholische Grundschule Müllekoven und die Troisdorfer Ganztangsschule (TroGata) zu und regten dort die Neugründung eines Kinderchores als „Unter-Chor“ des Männergesangvereins an. Dazu engagierten sie die junge Chorleiterin Maike Hiller, die die ersten Schnupper-Angebote für die Kinder erarbeitete. Banischewski berichtet stolz, dass sich bereits 28 Kinder der Grundschule zu einer Schnupperstunde in der Mehrzweckhalle angemeldet hatten. „Das Interesse am Chorgesang war also schon mal da.“ Gespannt verfolgten auch die Eltern die Schnupperstunde für ihre Kinder im Alter zwischen fünf und zehn Jahren. Maike Hiller unterrichtet nach der kindgerechten „Ward-Methode“. Ziel ist es bei dieser Art der Probenarbeit, in kurzen, spielerischen Unterrichtseinheiten die Musikalität jedes Einzelnen zu fördern.