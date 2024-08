Geburtshilfe im Rhein-Sieg-Kreis Das Hebammenhaus Troisdorf braucht Spenden

Karin Streu ist seit 38 Jahren Hebamme und eine Expertin, der das Thema behütete Geburt sehr am Herzen liegt. Sie sieht die drastischen Veränderungen in den vergangenen Jahren: Es werde immer schwieriger für Frauen, eine geeignete Geburtsstation in erreichbarer Nähe zu finden. Im Kreis gebe es nur noch die GFO-Kliniken in Troisdorf, die Geburtshilfe anbieten. „In einem Kreis mit 19 Gemeinden“, wie Streu betont. Hebammen haben neben den Kreißsaalschließungen auch mit Kürzungen und Sparmaßnahmen zu kämpfen.