Erlebniszentrum in Troisdorf Das kann man ab Sommer im „Happy Franky“ alles unternehmen

Passend dazu soll das Hotelangebot des „Containerwerks“ mit 36 Betten in umgebauten Schiffscontainern entstehen. Die restlichen Anbieter sind vor allem etablierte und erfolgreiche Unternehmen. Darunter das „Stuntwerk“, das bereits an fünf weiteren Standorten Aufbauten für Bouldern, Parkour und Functional Fitness anbietet. Am Kölner Standort werden unter anderem die Castings der RTL-Sendung „Ninja Warrior Germany“ durchgeführt. Auch in Troisdorf soll es ein Ninja Parkour geben sowie weitere Angebote auf fast allen Etagen. Die Boulderwände sollen im Untergeschoss bis an die Decke der nächsten Etage reichen, sodass man den Sportlern auf die Köpfe schauen könne, berichtet Bauleiter Thomas Henkler. Auch in der Rooftop-Bar auf dem Dach des Gebäudes soll es Boulderecken geben.