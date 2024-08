Interaktive Inszenierung Hennefer Theater bringt Stück über Demenz auf die Bühne

Hennef/Troisdorf · Das Publikum kann und soll sich beteiligen. Das Hennefer Theater Inszene nimmt sich in einem interaktiven Stück des Themas Demenz an. So will es Betroffenen und ihren Angehörigen helfen, die Krankheit zu vestehen und mit ihr umzugehen. Darum geht es in dem Stück.

27.08.2024 , 05:00 Uhr

Überforderung auf beiden Seiten: Das Theater „Inszene“ zeigt den Alltag eines demenzkranken Mannes und seiner Tochter auf der Bühne. Foto: Susanne Haase-Mühlbauer





Von Susanne Haase-Mühlbauer