Fibeln im Bilderbuchmuseum Troisdorf : Der Leseeinstieg als Spiegel der Gesellschaft

Troisdorf Von ersten Leseübungen bis hin zum ersten, selbst gelesenen Buch, ist es ein langer Weg. Wie der sich mit den Jahren gewandelt hat, zeigt das Bilderbuchmuseum in Troisdorf mit seiner Sammlung von Fibeln. In der Reihe „Kunst und Kuchen“ gab Bernhard Schmitz einen Überblick.

Bernhard Schmitz hat in den 1980er Jahren Politik und Geschichte, Literatur und Linguistik studiert. Seit 1997 betreut der Sammlungs-Kustode die historischen Bilderbuchsammlungen des Bilderbuchmuseums in Troisdorf. Schmitz, der sich an seinem Arbeitsplatz auf Burg Wissem in seinem letzten offiziellen Berufsjahr befindet, kennt sich aus – und gibt sein Wissen gerne weiter.

Bei der jüngsten Ausgabe der Reihe hatte sich der Bücherfreund ein Thema ausgesucht, das im Wortsinn „jedes Kind kennt“. Schmitz hatte einen Stapel Bücher aus dem historischen Sammlungsbestand zusammengestellt, um über Fibeln und Lesebücher aus zweihundert Jahren deutscher (Schul-)Geschichte zu sprechen. Dass er von Expertinnen umgeben war, zeigte sich an diesem Nachmittag schnell. Maria Winter (83) aus Hennef sammelt als ehemalige Grundschullehrerin selber. Viele der von Schmitz vorgestellten Schulbücher kennt sie daher bereits. Mit Schmitz teilt sie die Freude an der pädagogischen Einstiegsliteratur. „Ich habe immer gerne unterrichtet und sammle bis heute leidenschaftlich gerne Schulbücher“, sagt sie.

Jedes Jahrzehnt hat eine eigene Charakteristik

So diskutierte die Runde lebhaft über das Lesenlernen, das nicht nur geschichtlich, sondern auch lokal unterschiedlich angegangen wird und wurde. Hier die Ganzwort-Methode, dort das Lesen-Lernen durch einzelne Buchstaben und Laute. Geschrieben wurde in Schönschrift. Schrifttypen, wie Sütterlin und lateinische Schrift gebe es in einer Vielzahl an Varianten, die sich mitunter nur an Kleinigkeiten unterscheiden. „Fast jedes Jahrzehnt weist eine eigene Charakteristik in der Schrift auf“, weiß Schmitz zu berichten. „Wie wir schreiben, ist abhängig von dem, womit wir schreiben.“ Mit alten Stahlfedern schreibe sich die Deutsche Schrift, das Sütterlin, welches um 1900 unterrichtet wurde, recht gut. Der moderne Füllfederhalter eigne sich demgegenüber besser für die lateinische, eher runde Schrift.