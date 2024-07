Lufthansa-Maschinen mit Städtenamen Deshalb ist ein Airbus 320 nach der Stadt Troisdorf benannt

Troisdorf geht seit zehn Jahren in die Luft – als Airbus A320. Im Juli vor zehn Jahren war sie das erste Mal für Lufthansa im Einsatz. Der Airbus mit der Kennung D-AIUH ist viel unterwegs. An diesem Dienstag etwa flog sie von München nach Paris. In den vergangenen Tagen landete und startete sie von Flughäfen in Timișoara/Rumänien, Madrid, im portugiesischen Bilbao oder italienischen Neapel – und präsentiert den Namen der größten Stadt des Rhein-Sieg-Kreises. Es ist das zweite Flugzeug der Lufthansaflotte, das den Namen „Troisdorf“ trägt. Doch wie kam es überhaupt dazu?