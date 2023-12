„Bekenntnis zu Nachhaltigkeit“ DHL baut hinter der Troisdorfer Stadthalle ein neues Innovation Center

Das neue Bauvorhaben der DHL Group an der Kaiserstraße 2, einer freien Fläche gegenüber der Einfahrt auf das Dynamit Nobel-Areal, ist nicht nur ein „klares Bekenntnis zu Nachhaltigkeit“. So stellte es Katja Busch, Chief Commercial Officer und Head of Customer Solutions & Innovation bei DHL fest. Es ist auch ein Bekenntnis zum Standort Troisdorf. Denn am Junkersring 55 in Spich besteht bereits eines von vier weltweiten Innovation Center der DHL Group – neben Standorten in Singapur, den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das bislang angemietete Haus in Spich wird dann 2025 aufgegeben. Bis dahin soll das neue Zentrum auf dem 5200 Quadratmeter großen Grundstück hinter dem Parkhaus der Stadthalle fertiggestellt sein.