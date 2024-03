Mobilitätsbefragung Die Fahrradnutzung bleibt in Troisdorf unattraktiv

Das Auto ist also nach wie vor das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel: Von 82 Prozent der Befragten wird es fast täglich oder an ein bis drei Tagen in der Woche genutzt. Damit liegt Troisdorf leicht über dem Bundesdurchschnitt, aber knapp unter dem Durchschnitt vergleichbarer Mittelstädte in Stadtregionen.