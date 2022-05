Artenvielfalt in der Wahner Heide : Die neue Kampagne heißt „Hilf der Heide“

Troisdorf Am Aktionstag zur Artenvielfalt der Wahner Heide warben die Stadt Troisdorf und Naturschutzinitiativen darum, die offiziellen Wander- und Spazierwege nicht mehr zu verlassen. Mit der neuen Kampagne „Hilf der Heide“ will man die Menschen für die Ökologie sensibilisieren.

Ihre Heidelandschaft gilt mit mehr als 700 bedrohten Tier- und Pflanzenarten als ökologische Schatzkammer und artenreichstes Naturschutzgebiet in NRW, aber auch zu den beliebtesten Ausflugszielen der Region. Um die Wahner Heide auch dauerhaft ökologisch intakt zu halten, warben die Stadt Troisdorf, Naturschutzvereine und das Wahner Heide Portal Burg Wissem als Informationszentrum und Dauerausstellung traditionell zum 1. Mai für den Erhalt und die Pflege des Naturraums. „Hilf der Heide“, so der Name einer neuen Kampagne, mit denen die Stadt die Besucherinnen und Besucher für die Artenvielfalt der Heide und deren Schutz begeistern wollen.

Das sei einfacher als man glaube, erklärte Ulrike Tesch, Leiterin des Amtes für Umwelt und Klimaschutz, den Gästen am Maifeiertag an Burg Wissem: Hunde anleinen, Müll mitnehmen und die offiziellen Wege nicht verlassen. „Die Pandemie war ein Booster für die Nutzung des Freiraums, nicht nur für die Heide, sondern auch für die Siegaue“, sagt Tesch. „Die Leute begeistern sich für die Natur, wollen aber nicht wissen, welche Arten dort leben und wie der Artenschutz eventuell leidet.“ Die gängigen Sport- und Freizeitapps bieten „tolle Routen durch die Heide, die überall hinführen, aber dafür auch die angelegten Wege verlassen“, beschrieb die Amtsleiterin am Aktionstag zum Schutz der Heide das Problem und auch die Lösung: Zum Aktionstag wurden Karten mit den offiziellen Wegen und Bierdeckel mit den Verhaltensregeln verteilt.

Wegenetz als GPX-Datei

Und der Schutz lohne sich, berichtete auch Tim Bayer am Stand der rollenden Waldschule. Bayer ist Obmann für Öffentlichkeitsarbeit im Hegering Agger-Sieg der Kreisjägerschaft Rhein-Sieg und berichtete von der Fauna in der Heidelandschaft. Feldhasen und Kaninchen, verschiedene Marderarten, Füchse und auch den Dachsfinde man in der Heide, letzteren allerdings nur zur Nachtstunde. Spuren der Tiere finde man in der Heide auch, ohne die großen Wege zu verlassen, berichtete Silke Junick, die als Diplom-Geografin und Honorarkraft des Heideportals den Nachwuchs für den „Heideführerschein“ fit macht: Mistkäfer, Fraßspuren, Abdrücke der Hufen oder, wie jüngst, das abgeworfene Sechsender-Geweih eines Hirsches. Erkundungen wie diese wurden zum Aktionstag am 1. Mai zu Fuß, per Fahrrad und im historischen „Schwyzer Poschti“-Bus angeboten. Weitere Veranstaltungen wie Vorträgen und Exkursionen, Angebote für Kleinkinder, Familien und Senioren sowie einen kostenlosen Heidesparziergang an jedem ersten Sonntag im Monat sind auf der Internetseite des Heide Portals Burg Wissem zu finden: https://www.heideportal-burgwissem.de/