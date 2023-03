Kunst in Troisdorf „Die Versammlung“ von Rolf Mallat zurück an der Burg Wissem

Künstler Rolf Mallat, der in Troisdorf wohnt, machte sich also ans Werk, „die Versammlung“ neu zu erschaffen. Das war nicht einfach, vor allem die Beschaffung des Holzes war eine Herausforderung. Schließlich fanden die neuen Eichenstämme aber ihren Weg von der Oberen Sieg nach Troisdorf. Mithilfe einer Gartenbaufirma wurden die Eichenstämme an ihrer ursprünglichen Stelle im Hirschpark wieder aufgestellt. Bei der Neuinstallation befestigten Künstler und Gartenbauer die Stämme diesmal mit speziellen Bodenhülsen.