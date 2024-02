Beim Discounter in Troisdorf „Straftat sinnlos hoch fünf“

Da hatte der einen Rückfall in Bezug auf Drogen und Alkohol, nachdem er bis dahin monatelang „trocken“ war. Der Mann, der in einer Einrichtung mit betreutem Wohnen in Köln lebt, räumte die Tat ein. Im Juli 2023 war er mit der Bahn von Köln nach Troisdorf gefahren und hatte dort einen Lebensmitteldiscounter aufgesucht. In dem Geschäft hatte er Lebensmittel im Wert von rund 930 Euro in einen Einkaufswagen gepackt und diesen an der Kasse vorbei zum Ausgang geschoben, wo er von Mitarbeitern des Discounters gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurde.