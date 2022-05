40 Jahre Bilderbuchmuseum Troisdorf : Doppeltes Geburtstagsfest auf Burg Wissem

Die Ausstellungen präsentieren Anna Kleine (v.l), Jennifer Walther-Hammel, Petra Recklies-Dahlmann, Bernadette Fischer, Rainer Land, Pauline Liesen und Ute Becker. Foto: Nadine Quadt

Troisdorf Im Juni 1982 eröffnete auf Burg Wissem das Bilderbuchmuseum der Stadt Troisdorf, 30 Jahre später zog das Museum für Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf (Musit) in der Burganlage in einen Neubau – 40 Jahre später gibt es nun ein großes Fest für beide Häuser am Internationalen Museumstag.

Rotkäppchen hat sein rotes Cape schon umgeworfen, der Detektiv seine Lupe griffbereit und Pippi Langstrumpf ihre Zöpfe in Position gebracht – auf Burg Wissem stehen alle Zeichen auf Feiern. 40 Jahre sind vergangen, seit die Stadt Troisdorf dort ihr Bilderbuchmuseum eröffnet hat. Und da auch schon zehn Jahre ins Land gezogen sind, seit das Museum für Stadt- und Industriegeschichte (Musit) im Neubau vis-á-vis des roten Herrenhauses eingezogen ist, will Museumsleiterin Pauline Liesen ihre beiden Häuser am Internationalen Museumstag am Sonntag hochleben lassen: mit zwei Ausstellungseröffnungen, Musik und einem bunten Angebot für die ganze Familie.

Die Idee, ein Bilderbuchmuseum zu eröffnen, stand, bevor es in Troisdorf überhaupt den passenden Raum dafür gab. „Der Wunsch nach einem Museum kam Ende der 1970er Jahre auf“, weiß Kulturamtsleiter Rainer Land zu berichten. Ursprünglich sollte es ein Heimatmuseum sein, doch die Sammlung des Troisdorfer Kaufmanns Wilhelm Alsleben brachte die entscheidende Wende. Er stiftete der Stadt Anfang der 1980er Jahre seine Sammlung aus Bilderbüchern, Illustrationen, Holzdruckstöcken und Lithosteinen – und legte damit gleichsam den Grundstein für das Bilderbuchmuseum. „Das Schreiben des Landschaftsverbands Rheinland, der die Sammlung prüfte, ist das erste Dokument, das wir zum Museum gefunden haben“, sagt Liesen. Das ist Teil der Geburtstagsausstellung, die in sieben Stationen auf 40 Jahre Bilderbuchmuseum zurückblickt.

Mehr als 20.000 Illustrationen

Mit dem alten Sitzungssaal im Erdgeschoss des Herrenhauses, das die Stadtverwaltung Anfang der 1980er Jahre noch als Nebenstelle des Rathauses nutzte, fand die Stadt einen Raum für die Sammlung und für ihr neu gegründetes „Museum für Bilderbuchkunst“. Das Büro des ersten Museumsleiters Peter J. Tange lag nebenan im Kaminzimmer. So blieb es nicht lang. Längst ist das gesamte Herrenhaus zum Bilderbuchmuseum avanciert. Der Bestand von anfangs rund 300 Originalen aus der Sammlung Alsleben ist auf mehr als 20.000 Illustrationen angewachsen. Und das Haus hat sich weit über die Troisdorfer Stadtgrenzen hinaus einen Namen gemacht. „Diese Entwicklung wollen wir mit der Ausstellung zeigen“, sagt Liesen.

In eine Vitirine zeigt das Bilderbuchmuseum Dokumente aus der Anfangszeit des Hauses, wie etwa Einladung und Gästebuch der Eröffnung am 23.6.1982. Foto: Nadine Quadt

Das Erdgeschoss, in dem die Anfänge des Hauses lagen, gehört aktuell noch den Drei Fragezeichen und den Werken ihrer Illustratorin Aiga Rasch. Daher findet sich die Geburtstagsausstellung im ersten Stock. Von Raum zu Raum erzählt sie die Geschichte des Museums, gewährt mit den Werken von rund 100 Künstlern einen Einblick in seine umfassende Sammlung und stellt zudem auch vor, was untrennbar mit ihm verbunden ist. Alte Fotos, Dokumente und Stücke aus der Alsleben-Sammlung dokumentieren etwa die Anfänge.

Lebendig gewordene Bilderbuchfiguren

Internationaler Museumstag Das Programm zum Fest auf Burg Wissem Die Jubiläumsfeier auf Burg Wissem, Burgallee 1 in Troisdorf, beginnt am Sonntag, 15. Mai, ab 11 Uhr. Zur Begrüßung blickt Petra Recklies-Dahlmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Kuratorin im Musit, auf „10 Jahre Musit – Ein Museum mit vielen Geschichten“. Troisdorfs Kulturamtsleiter Rainer Land spricht über „40 Jahre Bilderbuchmuseum – Blick in ein Buch mit vielen Bildern“. Anschließend gewährt der Illustrator Alexander Steffensmeier, dessen Kuh Lieselotte wohl in vielen Kinderzimmern zu finden ist, Einblick in die Bilderbuchwerkstatt. Zwischendurch singt der Werk-Chor HT Troisdorf, der Heimat- und Geschichtsverein Troisdorf und auch der Förderverein präsentieren sich. Zudem gibt es ab 13 Uhr diverse Mitmachstationen und immer wieder Führungen durch beide Häuser. Auch das Siegburger Stadtmuseum, Markt 46, beteiligt sich am Sonntag 15. Mai, von 11 bis 17 Uhr mit verschiedenen Aktionen am Internationalen Museumstag. otn

Aber auch dem Bilderbuchpreis, der seit 1982 zunächst jährlich, inzwischen alle zwei Jahre vergeben wird, oder dem seit 2002 ausgelobten Bilderbuchstipendium ist je ein Raum gewidmet. Die Schau hebt die Bedeutung des 1983 gegründeten Fördervereins ebenso hervor, wie die der Stiftung Illustration, die beide helfen, die „Schätze der Illustration“, wie Liesen ihre Sammlung nennt, zu mehren. Und zum krönenden Abschluss bietet der Janosch-Raum als Beispiel für die Dauerleihgaben des Hauses allerlei zum Mitmachen.

Dazu animieren am Museumstag lebendig gewordene Bilderbuchfiguren. Ute Becker, Schatzmeisterin des Fördervereins, schlüpft etwa in die Rolle des Rotkäppchens und bastelt Blumen mit den Kindern. Pippi Langstrumpf, alias Anna Kleine, stellt deren Geschicklichkeit auf die Probe, Museumspädagogin Jennifer Walther-Hammel fordert als Detektivin deren Spürnase, und Musit-Kuratorin Bernadette Fischer, lässt es als Forscherin explodieren. „Es ist für jeden was dabei“, sagt Pauline Liesen und fügt hinzu: „Auf dem Burghof soll das Leben toben.“ Der Förderverein verkauft dort auch gebrauchte wie neue Bilderbücher, und zudem werden die Werke ukrainischer Künstlerinnen und Künstler aus der Ausstellung „Ukraine – gestern und heute“ zugunsten eines Hilffonds verkauft.

Der geheimnisvolle Emil Müller

Was der geheimnisvolle Emil Müller, der für Sonntag seinen Besuch angekündigt hat, einst für eine Rolle für Troisdorf spielte, verriet Liesen indes noch nicht. Nur so viel ließ sie durchblicken: Die Antwort findet sich wohl im Musit. Auch dort lässt eine Ausstellung das erste Jahrzehnt der 2012 eröffneten Einrichtung Revue passieren.

Foto: Nadine Quadt Stellen das Programm vor: Pauline Liesen (v.l.), Petra Recklies-Dahlmann, Jennifer Walther-Hammel, Rainer Land, Ute Becker, Bernadette Fischer und Anna Kleine. zurück

