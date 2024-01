Stadt Troisdorf kauft sich eine Kneipe Dorfschänke in Kriegsdorf bleibt den Bürgern erhalten

Die Dorfschänke ist nicht die erste gastronomische Immobilie, die in die Hände der Stadt gefallen ist. Die Sängerstube in Spich befindet sich ebenso wie die Küz in Sieglar und das QuattroPassi an der Troisdorfer Burg Wissem in städtischem Eigentum. Und auch der Kiosk am Festplatz Friedrich-Wilhelms-Hütte und das Eiscafé Riviera an der Kölner Straße sind im Besitz der Stadt Troisdorf.