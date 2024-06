Vox-Sendung „ZwischenTüll und Tränen“ Fernseh-Bräute kaufen ihre Kleider in Troisdorf

Seit sechs Jahren leitet die Brautmodenexpertin ihr Hauptgeschäft in Linz am Rhein. Im September des vergangenen Jahres hat sie mit der Brautstube in der Hippolytusstraße in Troisdorf ein Geschäft übernommen, das es dort bereits seit 27 Jahren gibt. „Es ist beeindruckend, dass die Brautstube so lange die Tradition aufrecht erhalten hat“, sagt Hinz. Sie erzählt von einer Kundin, deren Mutter bereits in dem Laden ihr Hochzeitskleid gekauft habe. Als sich die Tochter verlobte, kam die Mutter mit ihr wieder in das Geschäft, in dem sie selbst ihr Kleid gekauft hatte. Eine weitere Kundin habe dort vor mehr als zehn Jahren ihr Kommunionskleid gekauft und ließ sich jetzt für die Hochzeit beraten.