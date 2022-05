Unfall auf Ampelkreuzung : Drei Personen nach Kollision in Troisdorf schwer verletzt

Drei Personen nach Kollision in Troisdorf schwer verletzt

Troisdorf Am Mittwochabend sind bei einer Kollision in Troisdorf drei Personen schwer verletzt worden. Auf einer Ampelkreuzung stießen ein BMW und ein Renault zusammen

Wie die Polizei mitteilt, ist am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr ein 21-jähriger Troisdorfer mit seinem BMW in einen Renault gefahren. Der Unfall ereignete sich in Troisdorf-Spich auf der Ecke Hauptstraße und Bonner Straße.