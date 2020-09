Festnahme in Troisdorf : Polizei fasst mutmaßlichen Drogenhändler nach Verfolgungsjagd

Festnahme in Troisdorf

Die Polizei hat in Troisdorf einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Troisdorf Die Polizei hat am Mittwochnachmittag einen mutmaßlichen Drogenhändler in Troisdorf gefasst, nachdem dieser bei einer Kontrolle die Flucht ergriffen hatte.

Am Mittwoch hat die Polizei einen mutmaßlichen Drogenhändler in Troisdorf gefasst. Gegen 15.15 Uhr war der 27-jährige Mann den Beamten in der Kuttgasse aufgefallen, wo er laut Polizeiangaben mit einer weiteren Person Marihuana konsumiert hatte. Als die Beamten die Verdächtigen kontrollieren wollten und sich auswiesen, stießen diese die Polizisten zur Seite und ergriffen die Flucht.