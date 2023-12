Treffen in der Staatskanzlei Troisdorfs Bürgermeister mit CEO von Diehl Defence im Gespräch

In der Debatte um das Dynamit-Nobel-Areal will nun das Land NRW vermitteln: Troisdorfs Bürgermeister Alexander Biber und Helmut Rauch, CEO des Rüstungskonzerns Diehl Defence, sind am Donnerstag auf Einladung des Ministers und Chefs der Staatskanzlei, Nathanael Liminski, zu einem Gespräch in Düsseldorf zusammengekommen. Das bestätigte ein Sprecher der Staatskanzlei. Das Treffen habe dazu gedient, Fragen, die im Zusammenhang mit dem Kauf des ehemaligen Betriebsgeländes der Dynamit Nobel GmbH stehen, zu erörtern. „Die Gesprächspartner begrüßen den guten und konstruktiven Verlauf des Aus­tauschs, in dem das gegenseitige Verständnis der jeweiligen Positionen gewachsen ist“, ließ der Sprecher wissen. Dabei wurden offene Fragen identifiziert, die in weiteren vertraulichen Gesprächen geklärt werden sollen. „Die Parteien haben sich darauf verständigt, den auf Vertraulichkeit basierenden Gesprächsprozess durch Zurückhaltung und Abstimmung in der öffentlichen Kommunikation zu unterstützen“, heißt es aus der Staatskanzlei.