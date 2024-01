Wegen Dynamit-Nobel-Areal „Troisdorf blockiert Waffen für die Ukraine“

Die Stadt Troisdorf steht wegen des Dynamit-Nobel-Areals immer weiter unter Druck. Während mittlerweile alle Beteiligten ihre Kommunikationskanäle über die Erweiterungswünsche der DynITec auf dem ehemaligen Werksgelände der Dynamit Nobel auf stumm geschaltet haben, stehen Bürgermeister Alexander Biber (CDU) und die Mehrheit im Stadtrat aus CDU, Grünen und Linken im Fokus der Bundes- und Landespolitik. Nicht nur Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat sich in die Diskussion eingeschaltet, NRW-Ministerpräsident Hendrick Wüst (CDU) ließ seine Staatskanzlei im Dezember ein vermittelndes Gespräch zwischen Biber und den Vorständen des Mutterkonzerns Diehl Defence anberaumen. Das Gespräch am 21. Dezember in der Staatskanzlei Düsseldorf „diente der Erörterung der im Zusammenhang mit dem Eigentumserwerb des ehemaligen Betriebsgeländes der Dynamit Nobel GmbH stehenden Fragen“, sagt David Voskuhl, Vice President Communications & PR bei Diehl Defence dem GA. Bei dem Austausch seien „das gegenseitige Verständnis der jeweiligen Positionen gewachsen. Offene Fragen wurden identifiziert. Diese sollen in weiteren vertraulichen Gesprächen der beiden Parteien einer einvernehmlichen Klärung zugeführt werden.“ Darüber hinaus wolle man nichts kommentieren.