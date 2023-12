Streit um Dynamit Nobel-Areal geht weiter Früherer Troisdorfer Bürgermeister ficht Ratsbeschluss an

Spätestens seit Russland die Ukraine überfallen habe, wisse man doch, dass diese Welt nicht friedlich ist. „Auch der Letzte muss seit dem Überfall der Hamas auf Israel wissen, eine Chance auf Frieden hat diese Welt nur dann, wenn die Friedliebenden stärker sind als die Despoten“, so Göllner weiter. „Munition wird in Troisdorf seit 125 Jahren produziert. Zu Zeiten von Monarchie und Diktatur war das keine Diskussion wert. Aber jetzt, wo es gilt, einen demokratischen Rechtsstaat zu verteidigen, passt das dem Bürgermeister nicht in sein Stadtentwicklungskonzept“, sagt Göllner. Er meint, die Munition, mit der wir uns verteidigen, müsse irgendwo produziert werden. „Wahrhaftigkeit ist keine Tugend für Sonntagsreden, sondern für den ganz realen Alltag“, sagt Göllner, der zugibt, dass ihn das ganze Vorgehen „auf die Palme gebracht hat. Auch ein klares Bekenntnis zum Industriestandort Troisdorf stünde dem Bürgermeister gut zu Gesicht.“