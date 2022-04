Prozessauftakt in Siegburg : Ehepaar aus Troisdorf wegen Drogenhandels vor Gericht

Eine 51-jährige Frau und ihr 54-jähriger Ehemann müssen sich jetzt wegen unerlaubten Handeltreibens und Besitzes von Betäubungsmitteln vor Gericht in Siegburg verantworten. Foto: dpa/Arne Dedert

Troisdorf/Siegburg Ein Ehepaar soll in Troisdorf mit Amphetamin und Marihuana gehandelt haben, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Zu Prozessbeginn in Siegburg schwiegen die beiden zu den Vorwürfen.



Von Inga Sprünken

Polizisten hatten im Januar 2021 in Troisdorf die Wohnung eines Ehepaars gestürmt. Dort entdeckten sie 73 Gramm Amphetamin in einer Tupperdose auf dem Balkon. Bei einer zweiten Durchsuchung im März 2021 wurden zudem 7,2 Gramm Marihuana sichergestellt. Nach Angaben des Paares sind diese zum Eigenkonsum bestimmt gewesen. Weitere Aussagen verweigerte die 51-Jährige jetzt vor dem Amtsgericht Siegburg. Die Frau muss sich seit Montag ebenso wie ihr 54-jähriger Ehemann wegen unerlaubten Handeltreibens und Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor dem Schöffengericht verantworten.

Das Ehepaar soll in der Troisdorfer Wohnung im Dezember 2020 und Januar 2021 mit Amphetamin und Marihuana gehandelt haben, um aus dem Verkaufserlös seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, heißt es in der Anklageschrift. „Die Anschrift ist als Drogenumschlagplatz bekannt“, sagte einer der Polizisten vor Richter Alexander Bluhm.

Polizei greift wegen Gefahr in Verzug ein

Zwischen einer Geldstrafe wegen Drogenbesitzes und einer Freiheitsstrafe ab einem Jahr aufwärts wegen Drogenhandels können laut der Staatsanwältin verhängt werden. Während sich das von seinen Anwälten vertretene Ehepaar in Schweigen hüllte, verstrickte sich mindestens einer der vier weiteren Zeugen, bei dem auch Drogen gefunden worden waren, in Widersprüchen. Das ging so weit, dass die Staatsanwältin ihm ein Verfahren wegen Falschaussage androhte. Denn der 32-Jährige behauptete, nicht zweimal in der Wohnung gewesen zu sein, obwohl die Polizeibeamten dies bei ihrer Observation dokumentiert hatten. Das zweite Mal soll der Warnung der Angeklagten gedient haben, nachdem der Zeuge von der Polizei durchsucht worden war.