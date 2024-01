Eichhörnchen Freunde Troisdorf Warum Eichhörnchen manchmal die Hilfe des Menschen brauchen

Zehn Eichhörnchen turnen in einem Zimmer in der Wohnung von Bianca Siebertz durch den Raum. Sie hat 2018 den Verein Eichhörnchen Freunde in Troisdorf gegründet. Seitdem nimmt sie Eichhörnchen in Not auf und päppelt sie auf, bis sie wieder ausgewildert werden können. Siebertz, die eigentlich in Teilzeit als Krankenschwester arbeitet, beliefert mittlerweile insgesamt elf Auffangstationen in Nordrhein-Westfalen und Hessen mit Material und Futter für Eichhörnchen.