Schaden von mehreren Tausend Euro : Einbrecher stehlen 300 Liter Diesel von Firmengelände in Troisdorf

Troisdorf Einbrecher haben 300 Liter Diesel aus drei LKW einer Firma in Troisdorf-Spich abgepumpt. Außerdem stahlen sie mehrere hochwertige Werkzeugmaschinen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Als ein Mitarbeiter am Mittwochmorgen die Arbeit in einer Firma in der Straße „Am Senkelsgraben“ in Troisdorf-Spich antrat, entdeckte er den Diebstahl: In der Nacht sind Einbrecher in das Firmengelände eingedrungen und habe Diesel und Werkzeugmaschinen gestohlen.