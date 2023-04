Einbruch bei Juwelier in Troisdorf Täter mit weißen Sturmhauben flüchten auf E-Scootern

Der Einbruch bei dem Juwelier an der Kölner Straße ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch: Gegen 4 Uhr früh bemerkte ein Zeuge die verdächtigen Männer auf frischer Tat. Laut Polizei hatte er zunächst laute Geräusche gehört. Beim Blick aus dem Fenster sah er zwei Gestalten mit weißen Sturmhauben und schwarzen Mützen auf dem Kopf. Die in Daunenjacken gehüllten Tatverdächtigen hatten zuvor mit Brecheisen, die von der Polizei am Tatort gefunden wurden, die Eingangstür aufgehebelt. Eine Alarmanlage wurde mutmaßlich manipuliert. Im Anschluss hatten die Einbrecher die Auslage des Juweliers durchsucht. Ob sie Beute machten, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar.