Geschäft in Troisdorf-Spich Einbrecher stehlen Pokémon-Karten im Wert von 20.000 Euro

Unbekannte sind in der Nacht vor Silvester in ein Computerfachgeschäft in Troisdorf-Spich eingebrochen und haben aus diesem Pokémon-Karten gestohlen. Das teilte die Siegburger Polizei am Dienstag mit. Der Wert der gestohlenen Sammelkarten belaufe sich auf rund 20.000 Euro, sagte Polizeisprecher Stefan Birk.