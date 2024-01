In Troisdorfer Lokal eingestiegen Erst Bier und Schnaps, dann ein Einbruch

Troisdorf/Siegburg · Weil er sich in akuten Geldnöten wähnte, brach ein 33-Jähriger in eine Gaststätte in Troisdorf ein. Dabei stand er bereits unter Bewährung. Warum er juristisch dennoch mit einem blauen Auge davon kam.

10.01.2024 , 18:45 Uhr

Ein Justizbeamter am Amtsgericht Siegburg. (Symbolbild) Foto: Meike Böschemeyer

Von Paul Kieras

Mit einem blauen Auge ist ein Troisdorfer noch einmal davongekommen. Denn wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall in Tateinheit mit Sachbeschädigung verurteilte ihn Richter Herbert Prümper am Siegburger Amtsgericht lediglich zu zehn Monaten Haft auf Bewährung. Und das, obwohl der Mann unter laufender Bewährung wegen einer anderen Tat stand und trotzdem wieder straffällig wurde.