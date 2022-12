Traditionelle Wurzelkrippe in Troisdorf : Eine der größten Krippen im Rheinland

Die Wurzelkrippe in der katholischen Kirche St. Hippolytus in Troisdorf Foto: Christine Siefer

Troisdorf Sie ist mit 100 Quadratmetern eine der größten Krippen im Rheinland: die Wurzelkrippe von Norbert Quadt in der Hippolytus-Kirche in Troisdorf. An diesem Donnerstag ist offenes Singen an der Krippe.



Norbert Quadt hat jedes der 1700 Wurzelstücke der Krippe in der Hippolytus-Kirche in Troisdorf selber gesammelt, auch für das Moos zieht er jedes Jahr mit Gummistiefeln los, um mit frischem Grün die Lücken im Wurzelberg füllen zu können. „Dieses Jahr gab es aufgrund des heißen Sommers nur wenig brauchbares Moos. Da war ich froh, dass ich noch genug vom letzten Jahr hatte“, berichtet der 72-Jährige. Seit 33 Jahren baut er die inzwischen rund 100 Quadratmeter große Wurzelkrippe in den Kirchenraum. Sie gilt als einer der größten Krippen dieser Art im Rheinland und zieht seit Jahren regelmäßig rund 10.000 Besucher an.

„Früher kamen sogar Busse aus Holland und der Schweiz mit Touristen“, erinnert sich Hildegard Quadt, die zusammen mit ihrem Mann und anderen Ehrenamtlichen die Krippe während der Öffnungszeiten beaufsichtigt und Strichliste über die Besucherzahlen führt. Alleine 500 Interessierte zählt ihre Liste bereits an diesem einen Tag. „Es wird immer schwieriger Ehrenamtliche für die Aufsichten zu gewinnen“, erzählt Norbert Quadt. Aber mehr Sorge mache ihm der Krippenaufbau generell. Ein Nachfolger für die Arbeit sei nicht in Sicht und der körperlich anstrengende Aufbau für ihn nicht mehr lange leistbar. „Wir beginnen immer am Samstag vor dem ersten Advent und bauen dann täglich daran“, ergänzt der Rentner. Damals habe er sich dafür extra bis zu fünf Wochen Urlaub genommen.

Wurzelkrippe in Troisdorf Öffnungszeiten und Programm Die Wurzelkrippe ist in der Zeit noch bis 29. Januar 2023 täglich von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am Donnerstag, 5. Januar, wird es um 18.30 Uhr Musik an der Wurzelkrippe geben. Der Kirchenchor St. Johannes und der Frauenkammerchor stecken mit wenigen Vorträgen den Rahmen. Wer für das Projekt gerne mitsingen möchte, kann zur offenen Probe am 29. Dezember ab 19 Uhr ins Pfarrheim Herz-Jesu (An der Kirche 5) in Troisdorf Friedrich Wilhelms- Hütte, kommen. Weitere Fragen an bettinamariakreuzer@gmail.com oder auf der Homepage der katholischen Pfarrgemeinschaft in Troisdorf. https://www.trokirche.de

Bis zu einem Zentner schwere Teile

Seine Kenntnisse als gelernter Starkstromelektriker haben ihm über die Jahre immer geholfen, beispielsweise bei den zahlreichen Lichtern in Fensterchen und Feuerstellen der Krippenlandschaft und den gut versteckten Kabeln für den Betrieb eines kleinen Bachlaufs. Von seiner ehemaligen Arbeitsstelle bekam er auch Teile für das Stahlgerüst, das in Kombination mit 180 Schaltafeln als eine Art Treppe als Basis für die Wurzelstücke dient. So kann der Stall und die weiteren Motive wie die Stadt Jerusalem mit Tempelanlage aus Sperrholz in die Schräge gebaut und die Wurzelstücke einzeln platziert werden. „Das schwerste Wurzelstück wiegt rund ein Zentner“, sagt Quadt. Dieses Jahr habe er mit zwei weiteren Helfern die Krippenlandschaft gebaut und letztendlich zum Leben erweckt.

Neben der Wurzeloptik legt der Krippenbauer Wert auf die liturgische Gestaltung. „Den Weg, den das Christuskind in seinem späteren Leben gehen wird, soll in den Szenen bereits angedeutet werden“, erklärt er. So können aufmerksame Besucher einen Mann auf einem Esel durch das Stadttor reiten sehen, der Jesus‘ Einzug in Jerusalem symbolisieren soll. Es finden sich bewachsene Weinberge, Kreuze und das leere, erleuchtete Grab sowie eine angedeutete Stadt Emmaus, wo Jesus nach seiner Auferstehung seinen Jüngern erschienen sein soll. Auch ein Evangelium des vergangenen Kirchenjahres baut Quadt ein.

In den fünf Wochen, in denen die Krippe besichtigt werden kann, baut Norbert Quadt jede Woche eine neue Szene auf, beispielweise die Ankunft der Heiligen drei Könige am Stall von Bethlehem am 6. Januar. „Zum 50. Geburtstag habe ich mir damals eine neue Figur gewünscht“, erzählt der 72-Jährige. Inzwischen gibt es mehr als 120 Figuren, die neueren können dank Gelenken immer neu platziert und in Szene gesetzt werden.

Norbert Quadt vor der Wurzelkrippe in der katholischen Kirche St. Hippolytus in Troisdorf Foto: Christine Siefer

Ein Kindheitstraum

Für den gebürtigen Troisdorfer geht mit der Krippengestaltung ein Kindheitstraum in Erfüllung. Bereits als kleiner Junge habe er zu Hause die Krippe gestaltet und erweitert. Als ihn 1987 der damalige Pfarrer Ludwig Fußhöller gefragt habe, ob er den Krippenbau übernehmen wolle, sagte er sofort zu. „In den ersten Jahren hatten wir noch Tannenbäume hinter dem Stall stehen“, erinnert sich Quadt. Als es in einem Jahr schwierig war, an Bäume zu kommen, habe er sich nach einer Alternative erkundigt und sei auf die Wurzelkrippe in Rheinbrohl in Rheinland-Pfalz gestoßen. Es sei direkt fasziniert gewesen. Pfarrer Fußhöller sei erst skeptisch gewesen, doch dann habe er zugestimmt.

Inzwischen ist die Wurzelkrippe eine Institution in Troisdorf. „Jetzt ist es schon der fünfte Pastor, den ich in Bezug zur Krippe erlebe, und bisher haben sie mich machen lassen“, sagt Quadt mit einem Augenzwinkern. „Die Krippe ist auch einfach mit der Person Norbert Quadt verbunden“, sagt Judith Wolf, die die Krippe mit ihrer Familie jedes Jahr im Rahmen der Weihnachtsgottesdienste und Messen oder bei einem Abstecher vom Weihnachtsspaziergang besucht. Sie ergänzt, dass sie die Ausrichtung der Stühle Richtung Krippe für die Zeit der Krippenausstellung schön findet. Die Kirchenbänke, die bis 2021 in der katholischen Kirche standen, ließen einen direkten Blick bei Messen und Gottesdiensten nicht zu.

