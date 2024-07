Einsatz wegen Luftmatratze in Troisdorf Rettungskräfte suchen Rotter See nach vermisster Person ab

Eine herrenlose Luftmatratze führte am Sonntag zu einem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr, DLRG, Wasserwacht und Technischem Hilfswerk am Rotter See in Troisdorf. Hintergrund war eine Vermisstenmeldung, die der Polizei vorlag. Dabei handelte es sich um eine Person aus Troisdorf. Die Badeaufsicht hatte eine herrenlose Luftmatratze auf der Höhe der Insel im Wasser entdeckt und die Leitstelle informiert, die in Absprache mit der Polizei die entsprechende Alarmierung tätigte. Das berichtet Christian Diepenseifen, ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes im Rhein-Sieg-Kreis.