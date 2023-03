Projekt im Rhein-Sieg-Kreis Elternakademie soll Lehrer, Eltern und Schüler entlasten

Rhein-Sieg-Kreis · Eine Elternakademie? Was und wofür ist das? Rainer Beckedorff hat sie am Heinrich-Böll-Gymnasium in Troisdorf initiiert. Damit will man Missständen im Bildungssystem begegnen und Problemen begegnen, bevor sie eskalieren.

22.03.2023, 11:35 Uhr

Rainer Beckedorff an der Geburtsstätte der Elternakademie am Heinrich-Böll-Gymnasium Troisdorf. Foto: Christine Siefer

Von Christine Siefer

Am Troisdorfer Heinrich-Böll-Gymnasium (HBG) entstand 2018 die Idee für Eltern-Coachings zu Erziehungs- und Schulfragen. Daraus entwickelte sich die Elternakademie, die seit Anfang dieses Jahres als gemeinnütziger Verein mit Blick auf den gesamten Rhein-Sieg-Kreis aktiv ist. Gründer Rainer Beckedorff erzählt im Interview mit Christine Siefer über seine Pläne, mit dem Verein Lehrer, Eltern und Schüler zu entlasten.