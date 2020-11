Schüler fuhr mit Tretroller auf die Fahrbahn : Siebenjähriger wird in Troisdorf von Auto erfasst

Siebenjähriger wird in Troisdorf von Auto erfasst

Troisdorf Ein sieben Jahre alter Grundschüler ist am Dienstagmorgen von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. In dem Wagen brachte eine Mutter ihr eigenes Kind zur Schule.

Mit leichten Verletzungen ist ein sieben Jahre alter Grundschüler am Dienstagmorgen in eine Kinderklinik eingeliefert worden. Er war auf der Telegrafstraße in Troisdorf auf dem Weg zur Schule angefahren worden.