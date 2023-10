Troisdorfer Energiebericht für 2022 Wie weit die Stadt Troisdorf beim Erreichen der Klimaschutzziele ist

Der Anteil des Solarstroms soll in Zukunft noch weiter ansteigen. Seit Mai läuft die Anlage auf der Burg Wissem wieder, die laut Energiebericht 2022 nicht in Betrieb war. Auf dem neuen Feuerwehrgerätehaus in Friedrich-Wilhelms-Hütte will die Stadt noch in diesem Jahr die erste Solarstromanlage mit Batteriespeicher in Betrieb nehmen.