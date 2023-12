Anklage nach 20 Jahren Vierter Mann womöglich an Entführung eines Troisdorfers beteiligt

Wie die Staatsanwaltschaft annimmt, planten die vier Männer, ihr Opfer auszurauben. Am Abend des 7. Septembers 2003 sollen die drei Mittäter des nun Angeklagten den Geschäftsmann in seiner Troisdorfer Wohnung aufgesucht und ihn und seine Angehörigen bedroht haben. Sie wüssten, dass er viel Geld mit illegalen Geschäften und Prostitution russischer Frauen verdiene. Mit einer in die Hüfte gedrückten Waffe soll das Trio den Mann genötigt haben mit ihnen in einem Auto wegzufahren. Die Fahrt ging zum Allner See im nahe gelegenen Hennef, wo sie anhielten, um einen Anruf des Angeklagten entgegenzunehmen. Der heute 51-Jährige erteilte den Komplizen dort laut Anklage telefonisch weitere Instruktionen zur Tatausführung.