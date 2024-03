Prozess um Entführung in Troisdorf Landgericht spricht Troisdorfer nach 21 Jahren frei

Von der Beute will alleine der Fahrer 3000 Euro abbekommen haben, wie der Mann, der seine Strafe in den Niederlanden mittlerweile abgesessen hat, als Zeuge in dem aktuellen Verfahren ausgesagt hatte. Das lasse es tatsächlich unplausibel erscheinen, dass der lange untergetauchte 52-Jährige, wie von der Staatsanwaltschaft angenommen, als Drahtzieher hinter der Entführung gesteckt habe, führte Eumann die Begründung des Freispruchs weiter aus. Dass der Troisdorfer ein Unschuldslamm sein könnte, glauben die Richter allerdings nicht: Man halte eine Beteiligung des Freigesprochenen an der Tat mindestens für so wahrscheinlich wie seine Unschuld, so Eumann. Für eine Verurteilung reiche das aber nicht aus. Für die Untersuchungshaft ist der Mann nach dem Freispruch nun zu entschädigen.