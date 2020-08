Erfolgreiche Fahndung : Gesuchter EC-Karten-Betrüger ging der Polizei in Netz

Plettenberg/Rhein-Sieg-Kreis Der EC-Karten-Diebstahl in Plettenberg ist vermutlich aufgeklärt. Der Polizei ist nach dem Foto-Fahndungsaufruf ein 48-jähriger Mann ins Netz gegangen, der die Tat gestanden haben soll. Er soll auch im Rhein-Sieg-Kreis Geld abgehoben haben.

Der Verdächtige hat laut Aussage der Polizei den EC-Karten-Diebstahl in Plettenberg eingestanden. Zudem wurden mehrere Beweismittel bei dem 48-Jährigen sichergestellt. Seit Dienstag, 18. August, wurde der Mann wegen dieses Tatverdachts per Foto-Fahndung im Raum Troisdorf gesucht, weil er Anfang dieses Jahres seiner damaligen Lebensgefährtin in Plettenberg zwei EC-Karten entwendet und ohne ihr Einverständnis mehrere Tausend Euro von ihrem Konto abgehoben hatte.

Verdächtiger wurde beim Geldabheben in der Region gefilmt

Zwischen dem 14. Februar und dem 2. März soll der 48-Jährige mit den entwendeten EC-Karten seiner damaligen Lebensgefährtin insgesamt 4550 Euro an mehreren Geldautomaten in der Region ohne vorheriges Einverständnis abgehoben haben. Regelmäßig trug er dabei eine Uniform, obwohl er kein Angehöriger der Bundeswehr ist. Unter anderem in Köln wurde er an einem Geldautomaten dabei von einer Videokamera gefilmt.