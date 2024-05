Erlebniszentrum in Troisdorf Probleme bei der Eröffnung von „Happy Franky“

Vor etwa einem Jahr war die Vorfreude bei „Happy Franky“ groß: Im Sommer 2023 sollte das Erlebniszentrum im Herzen Troisdorfs endlich öffnen. Wer in den vergangenen Monaten online nach den Öffnungszeiten suchte, wurde auch fündig: Täglich ab zehn Uhr morgens öffnet die neue Galerie im ehemaligen Einkaufszentrum ihre Pforten, verkündete Google. Doch in den ersten Rezensionen machte sich Unmut breit: Tatsächlich standen neugierige Besucherinnen und Besucher in der Kölner Straße vor verschlossenen Türen. „Ich weiß auch nicht, warum das Unternehmen bereits die Öffnungszeiten mitteilt“, sagt ein Mitarbeiter vor Ort – „bisher ist das Happy Franky nämlich noch geschlossen.“