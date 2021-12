23-Jähriger per Haftbefehl gesucht : Polizei sucht mit Hubschrauber nach flüchtigem Mann in Troisdorf

Ein Hubschrauber der Polizei. (Symbolbild) Foto: dpa/Arne Dedert

Troisdorf Bei einer Kontrolle am Bahnhof Troisdorf ist in der Nacht zu Mittwoch ein Mann geflohen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Die Polizei fahndete mit einem Hubschrauber nach dem Geflüchteteen und schreckte dabei zahlreiche Anwohner aus dem Schlaf.



Am Bahnhof Troisdorf ist in der Nacht zu Mittwoch ein per Haftbefehl gesuchter Mann vor der Polizei geflohen. Streifenpolizisten waren kurz nach Mitternacht auf den 23-Jährigen und seine 15-jährige Cousine aufmerksam geworden, da sie gegen die Tragepflicht der Mund-Nasen-Bedeckung verstießen. Wie die Polzei schilderte, ergriff der 23-jährige Mann die Flucht über die Gleise, nachdem die Beamten seine Personalien aufgenommen und Drogen sowie Schlagringe bei ihm gefunden hatten.

Einem der Beamten gelang es zwar noch, den Flüchtigen kurzzeitig an seiner Jacke festzuhalten, doch der Mann löste sich aus seinem Kleidungsstück und rannte quer über die Schnellfahrtstrecke davon. Um sich selbst und den Geflohenen zu schützen, blieben die Beamten auf dem Bahnsteig zurück. Schnellstmöglich ließen sie die Gleise sperren, um die Verfolgung aufnehmen zu können. Zur Fahndung forderten sie zudem einen Hubschrauber sowie Unterstützung durch die Landespolizei an. Der Lärm des Helikopters schreckte zahlreiche Anwohner aus dem Schlaf, die Suche blieb jedoch erfolglos.

Die Cousine des Geflohenen wurde zunächst in Gewahrsam genommen, bevor sie an eine Jugendunterkunft übergeben wurde. In der Jacke des Gesuchten fanden die Beamten Cannabis und Kokain sowie ein Messer. Die Polizei leitete gegen den 23-Jährigen, gegen den bereits ein Untersuchungshaftbefehl vom Amtsgericht Siegburg wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetzt vorliegt,ein Strafverfahren wegen des Führens von gefährlichen Gegenständen und dem illegalen Besitz von Betäubungsmitteln ein.

(ga)