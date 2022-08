Unfall in Troisdorf : Radfahrerinnen stoßen mit Köpfen zusammen und verletzen sich schwer

Bei einem Fahrradunfall in Troisdorf sind zwei Frauen verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Stefan Sauer

Troisdorf In Troisdorf sind zwei Radfahrerinnen am Mittwochabend mit den Köpfen zusammengestoßen und haben sich dabei schwer verletzt. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht.



Zwei Radfahrerinnen sind am Mittwochabend bei einem Unfall in Troisdorf zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war eine 58-Jährige gegen 21.30 Uhr mit ihrem E-Bike auf dem Radweg entlang des Theodor-Heuss-Rings entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Unter der Eisenbahnbrücke wollte sie auf die Radüberführung über den Willy-Brandt-Ring in Richtung Langemarckstraße fahren. Eine 24-jährige Rennradfahrerin wollte zum selben Zeitpunkt von der Überführung auf den Radweg des Theodor-Heuss-Rings fahren.

Beim Abbiegen stießen die beiden Frauen mit den Köpfen zusammen. Die 24-Jährige stürzte nach der Kollision in ein Gebüsch. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Sie trugen beide keinen Helm. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr.

(ga)