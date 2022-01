Wohnungssuche in Troisdorf : Familie zieht vom Seat in einen Wohnwagen

Vom Seat ging´s für die Familie vorläufig in einen Wohnwagen. Foto: Scarlet Schmitz

Troisdorf Mehr als ein halbes Jahr lebte die Familie Martens in ihrem kleinen Seat auf dem Parkplatz des Aggerstadions in Troisdorf. Bis Ende Januar kann die Mutter mit ihren beiden Kindern nun in einem Wohnwagen bleiben. Die Pläne für eine in Aussicht gestellte Wohnung haben sich allerdings zerschlagen.