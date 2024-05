Familienfest in Troisdorf Flohmarkt, Straßentheater und ein Lied über Spaghetti

Spaghetti mit Tomatensoße lassen das Kinderherz nicht nur höher schlagen, wenn sie auf dem Teller sind, sondern auch in den Ohren: Der Troisdorfer Musiker Sem Seiffert besingt das Gericht in einem seiner selbst geschriebenen Kinderlieder. Er weiß aus Erfahrung, dass es Euphorie bei den jüngsten Zuhörern auslöst. Am Samstag wird er es in der Troisdorfer Innenstadt singen. Sem Seiffert gibt den Auftakt des Musik- und Straßentheaterprogramms auf dem Familienfest, das am kommenden Samstag und Sonntag unter dem Motto „Troisdorf – Eine Familien-Angelegenheit!“ stattfindet.