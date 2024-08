Mode in Troisdorf Fashion Days auf Burg Wissem

Mit dem „Kulturrucksack NRW“ fördert das Land Nordrhein-Westfalen seit 2012 außerschulische Angebote der kulturellen Bildung für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren. Das Programm soll einen Zugang zu Kunst und Kultur schaffen und die Kreativität der Kinder und Jugendlichen fördern. Die Teilnahme an den Workshops ist kostenlos und soll dazu beitragen, das kulturelle Engagement der jungen Generation zu stärken. Weitere Informationen gibt es beim Kulturamt unter der Telefonnummer 02241/90 04 47 oder per Mail an walther-hammelj@troisdorf.de.