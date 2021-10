Workshop in Troisdorf : Auf der Burg Wissem wird die Mode der Zukunft gemacht

Troisdorf Fashion Days auf der Burg Wissem in Troisdorf: Zeitungen, Müllsäcke, Kaffeefilter und viele alte Kleidungsstücke sind das Material, aus dem fünf Workshop-Teilnehmerinnen die Mode der Zukunft gestalten. Aber ihre Kreationen sind nicht nur futuristisch.

Fünf Mädchen nehmen in der ersten Herbstferienwoche an dem Kurs teil, der im Rahmen des Troisdorfer Projektes „Kulturrucksack“ vom Land gefördert wird. Am Montag starteten die Nachwuchs-Modeschöpferinnen mit einem Brainstorming. Was werden die Menschen wohl in 100 Jahren tragen? Die Mädchen waren sich einig: Viel Upcycling wird dabei sein, also Aufwertungen alter, gebrauchter Dinge.